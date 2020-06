Otto, Maria Giovana e Kim lideram gastos de telefone da câmara

A Câmara Municipal de Americana disponibilizou em seu site o dados referentes ao gasto de gabinete de cada vereador. Os números divulgados correspondem aos meses de janeiro e fevereiro. Desde Março o sistema não recebe informações.

acordo com o sistema de transparência da casa de leis, o gabinete do vereador Otto Kinsui foi o que mais gastou com telefone. Ele consumiu 385 minutos. Já Maria Giovana utilizou 379,5 seguida por Marco Antônio (Kim), com 215,5 minutos utilizados.

Também consta na divulgação o gasto de cada vereador com fotocópias e combustível. No caso das cópias os mais gastões foram Padre Sérgio (2.018), Renato Martins(1.617) e Alfredo Ondas(1.578). Os que mais consumiram combustível foram Thiago Brochi(51 litros), Thiago Martins (51 litros) e Pedro Peol (37).

Cada vereador tem direito a 1500 minutos de telefone, 200 litros de combustível, 100 correspondências e 1000 cópias.

Ranking de gasto com telefone (em minutos)



Otto Kinsui 385

Giovana Fortunato 379,5

Kim 215,5

Padre Sérgio 126

Thiago Martins 96

Thiago Brochi 96

Léo da Padaria 91

Pedro Peol 73

Renato Martins 67

Vagner Malheiros 57

Odir Demarchi 56

Luiz da Rodaben 39

Alfredo Ondas 29

Gualter Amado 13

Wellington Rezende 5

Geraldo Fanali 2

Marschelo Meche 2

Rafael Macris 1

Juninho Dias 0

Desde setembro de 2019 os gastos são divulgados em unidade e não mais em valor monetário. A mudança aconteceu por um ato da mesa.

A lista completa pode ser consultada através do site da câmara neste link.