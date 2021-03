Paciente infectado com covid-19 foge do hospital e está desaparecido

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 50 anos está desaparecido desde o último sábado(27). De acordo com a família, Claudio Adalberto Domigos, estava internado no Hospital Municipal de Americana e teve teste confirmado para covid-19.

De acordo com a secretaria de Saúde de Americana, o paciente deu entrada no PAC (Pronto-Atendimento Covid) na sexta-feira(26), após testar positivo e, na mesma data, evadiu-se após ter provocado confusão no setor, mas foi para a própria residência, na qual segundo relatos de vizinhos e da filha, causou transtornos.

Na ocasião, a Guarda Municipal foi acionada, os patrulheiros conversaram com o paciente e o aclamaram, porém não fora reconduzido ao hospital por se tratar de um paciente com Covid, necessitando transporte especializado.

No sábado, a família entrou em contato com o Hospital e uma equipe do setor 192 foi até a residência e convenceu o paciente a retornar ao HM. Após ter recebido os primeiros atendimentos no PAC, o mesmo evadiu-se do local novamente, não sendo mais encontrado.

A filha do paciente, Bratriz Domingos disse que ele sofre de transtornos psiquiátricos. “Ele nunca quis ir ao médico para ver certinho exatamente o que ele tem e fazer um tratamento”, disse a jovem que ainda afirmou que ele não usa drogas e álcool.

Informações que levem ao paradeiro do homem devem ser comunicada para a Guarda Municipal através do número 153 ou diretamente para filha pelo número (19) 98119-2846.