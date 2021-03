Foto: Will Moreira/PA

Foto: Will Moreira/PA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Oliveira, testou positivo para covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura de Americana nesta terça-feira(30).

De acordo com a informação, Danilo realizou um exame no último sábado(27), quando teve o resultado confirmado para coronavírus. Ele está em isolamento social e, segundo a assessoria, com sintomas leves seguindo os protocolos.