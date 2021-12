Pacientes relatam demora de até 8 horas no Hospital São Lucas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Quem procura o atendimento de emergência no Hospital São Lucas, administrado pelo Grupo NotreDame Intermédica, na Avenida Brasil, em Americana, está enfrentando a espera de até 8 horas pelo atendimento. É o que relatam leitores do Portal de Americana.

As reclamações enviadas ao site são de dias e horários distintos durante todo o mês de novembro. Há ainda relatos da demora no procedimento de testagem para covid-19.

“Precisei passar por atendimento médico no pronto socorro do hospital devido a um acidente de moto onde na queda bati com as costas no chão. Demorou cerca de 7 horas para que eu fosse atendido”, relata um dos pacientes que procuraram atendimento na unidade e que o Portal optou por não revelar a identidade.

“Presenciei vários usuários do convênio indo discutir com os funcionários pela demora do atendimento, que em alguns casos já passavam de 8 horas”, completa.

A fila de espera durante o dia chega a 50 pessoas. De acordo com o relato de outro paciente, a espera na ala dedicada a atendimento de pacientes com sintomas de covid-19 passou de duas horas nesta semana. O resultado de exames para a doença leva até 5 dias.

“Um verdadeiro caos. Pessoas vomitando nas cadeiras de espera, adultos sendo carregados no colo e acompanhantes implorando por atendimento de seus familiares”, relatou o paciente que foi atendido somente durante a madrugada após horas de espera.

De acordo com o boletim emitido pela Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, nesta quarta-feira(1º), no Hospital São Lucas, a taxa de ocupação na ala de Covid-19 é de 20% para leitos com respiradores (de 10 no total, 2 ocupados) e de 6,25% para leitos sem respiradores (de 16 no total, 1 ocupado).

O Portal de Americana entrou em contato com a assessoria de imprensa do Grupo NotreDame Intermédica, mas até o fechamento desta nota não recebemos resposta. O espaço segue aberto para a empresa.