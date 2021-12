Homem fica ferido após bater em mureta da Rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem ficou ferido após sofrer um acidente na Rodovia Anhanguera, na tarde desta quinta-feira(2), no trecho de Americana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo (Fiat/Palio) bateu contra a defensa de concreto no quilômetro 125 no sentido capital.

Com a chegada do resgate dos bombeiros, a vítima já estava dentro da ambulância da CCR/Autoban. O homem estava estável e foi socorrido para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o resgate o que causou lentidão na via.