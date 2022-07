Parecer que pode tornar Omar Najar inelegível deve ser votado hoje na Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana vota em sessão ordinária nesta quinta-feira (7) o projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento, que deu parecer favorável para as contas do ex-prefeito Omar Najar (MDB) no exercício de 2018. O parecer da Câmara contraria o Tribunal de Contas do Estado, que viu uma série de problemas e rejeitou o balanço financeiro do antigo governo pela terceira vez consecutiva.

O parecer precisa de dois terços dos votos para ser aprovado. Se for rejeitado, Omar pode ficar inelegível.

Entre os principais apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para a rejeição estão: déficit financeiro de R$ 248 milhões; piora no índice de efetividade de gestão municipal de B+ para C; Aumento da dívida de curto prazo; Aumento da dívida de longo prazo; não pagamento de dívidas; excessivo numero de cargos comissionados e elevado valor de hora extra.

A reprovação das contas já passou por reexame emitido pelo Tribunal Pleno em sessão de 25/08/2021 e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo na edição de 12/03/2022, o qual negou-lhe provimento, mantendo-se o parecer desfavorável.