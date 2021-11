Parque D. Pedro Shopping estreia ‘Natal Mágico Disney’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A magia Disney tomou conta do Shopping Parque D. Pedro. Os visitantes serão surpreendidos com o “Natal Mágico Disney”, que terá a encantadora decoração “Mickey e Amigos”, que tornará o passeio especial e inesquecível. Neste ano, o público poderá participar, ainda, do sorteio de dois Mini Cooper elétricos.

O clima natalino começa logo na entrada, pois todos os seis acessos ganharão iluminação especial. A passarela, no Anel de Águas em cima da Praça de Alimentação, terá um brinquedo gigante com o personagem mais icônico da Disney: Mickey Mouse, que há mais de 90 anos encanta diferentes gerações. Cascatas em LED de 15 metros de altura no elevador panorâmico prometem iluminar a Praça de Alimentação. Os corredores das Flores e das Pedras ganham cenários para fotos com uma grande guirlanda inspirada no camundongo mais famoso do mundo, além do Mickey e da Minnie em 3D.

Na Alameda, a atração imperdível é a reprodução do Mickey com 4 metros de altura que estará toda iluminada. Ao redor, brinquedos acessíveis, tais como escorregador, balanço e gira-gira, podem ser frequentados gratuitamente. Além disso, o paisagismo receberá iluminação, trazendo o clima de encantamento.

Já o Papai Noel espera os visitantes próximo à passarela, no Anel de Águas. Seguindo os protocolos sanitários, ele atenderá com distanciamento, e o uso de máscaras será obrigatório para as fotos.

“Os personagens da Disney agradam a todas as idades e, por isso, é uma excelente oportunidade para pais e filhos celebrarem a magia do Natal juntos, com toda a magia que a marca traz. Os visitantes encontrarão uma decoração lúdica, cheia de luz e beleza. Além disso, teremos o retorno do Papai Noel de forma presencial, o que torna o momento ainda mais especial”, conta Taís Tavares, gerente de Marketing do Parque D. Pedro Shopping.

“Estamos em um dos períodos mais especiais e esperados do ano, e queremos oferecer aos nossos visitantes muito mais que excelentes opções de compras, como a oportunidade de passar momentos de lazer com a família e com os amigos num ambiente encantador, que represente bons sentimentos e desperte sorrisos nas pessoas. Este é o intuito de darmos vida ao ‘Natal Mágico Disney’. Será um período especial, de alegria, amor e esperança”, completou o superintendente do Parque D. Pedro Shopping, Marcelo Zaffalon.

Natal e sustentabilidade

O Parque D. Pedro Shopping, que possui o cuidado com as pessoas e a preservação do meio ambiente integrados à sua estratégia de negócio, vai sortear, também como promoção de Natal, dois Mini Cooper elétricos. A cada R$400,00 em compras, será gerado um número da sorte, e o sorteio acontecerá no dia 12 de janeiro. A participação acontece até o dia 06/01. Todas as informações sobre regulamento, prazos, lojas participantes, cadastramento digital de notas e regras de participação serão disponibilizados em breve. “Oferecemos experiências únicas para pelo menos 1,6 milhão de pessoas por mês e com o dever de salvaguardar o meio ambiente para as gerações atuais e futuras, contribuindo com o desenvolvimento sustentável”, conclui Zaffalon.

Serviço:

“Natal Mágico Disney” – Parque D. Pedro Shopping

Início: 6 de novembro

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra

Horário de atendimento do Papai Noel:

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingos, das 12h às 20h

Intervalos: segunda a sábado, das 13h20 às 14h e das 18h às 18h40

Domingos, das 15h30 às 16h30

Protocolo sanitário: O atendimento do Papai Noel será com distanciamento. O uso de máscara é obrigatório e não é permitido retirar a máscara para as fotos.