Parque Ecológico tem entrada gratuita para moradores de Americana no fim de semana

Moradores de Americana terão entrada gratuita nos dias 29 e 30 de outubro, no Parque Ecológico Municipal “Cid Almeida Franco”. O benefício concedido por meio de lei municipal é válido durante um fim de semana por mês, em datas estabelecidas pelo Conselho Gestor do Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do espaço cultural.

Para garantir a entrada gratuita, é preciso apresentar na bilheteria do Parque um comprovante de endereço recente no próprio nome, que pode ser conta de energia, de água, telefone, internet, TV a cabo ou ainda o título de eleitor, juntamente com um documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Registro de Ordem ou Conselhos).

Nos casos de menores de 18 anos ou dependentes, deve ser apresentado um dos comprovantes mencionados e um documento oficial com foto (RG, Passaporte ou Carteira profissional) que comprove o grau de parentesco com o titular da conta.

O Parque Ecológico de Americana fica na Avenida Brasil, 2525, Jardim Ipiranga. O funcionamento é de quarta a domingo, das 8h00 às 17h00.