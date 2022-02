Passageiros de SP doaram quase R$ 2 milhões em gorjetas aos motoristas de app em 2021

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As mais de 32 milhões de avaliações feitas pelos passageiros da 99 na Grande São Paulo durante o ano de 2021 mostram o reconhecimento com a qualidade do serviço dos motoristas parceiros por meio de boas gorjetas.

Durante o ano passado, pelo segundo ano consecutivo, mesmo com o agravamento da crise econômica e redução do poder de compra por conta da inflação, o volume de dinheiro doado pelos passageiros chegou a R$ 1,8 milhão na capital paulista, número 36% maior em comparação a 2020. De acordo com a empresa, o valor das gorjetas é integralmente repassado aos motoristas parceiros da 99.

Das avaliações feitas no app após a corridda, 25% dos passageiros dizem que os parceiros são “muito simpáticos” e 24% afirmam que os motoristas “dirigem bem”. Os passageiros também acham que 18% sabem o caminho do destino escolhido e 15% elogiam os cuidados com o carro. Os números são resultado de quase 116,5 milhões de usuários que avaliaram os condutores durante o ano passado.