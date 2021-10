Pela primeira vez na pandemia, HM não tem nenhum paciente covid-19 internado na UTI

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

Pela primeira vez desde o início da pandemia da covid-19, a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, não possui nenhum paciente internado por covid-19.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura de Americana, ao Portal de Americana, na tarde deste sábado(16).

No dia 6 de outubro, o Hospital Unimed de Americana registrou o primeiro dia sem internação de novos pacientes confirmados com a Covid-19. A data histórica foi registrada após 18 meses e 6 dias desde o primeiro caso confirmado na unidade de saúde.

No dia 13 de junho deste ano, a cidade registrou 100% de ocupação nas vagas de UTI e 154% no número inicial de leitos de enfermaria.

A diminuição dos casos graves se dá com o avanço da vacinação na cidade.

Somente nesta sexta-feira (15), a cidade aplicou 1.378 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas 68 pessoas com a primeira dose, 822 com a segunda dose e 488 com a terceira dose. O total de doses aplicadas é de 351.761, sendo 188.834 da primeira dose, 150.136 da segunda, 6.067 de dose única e 6.724 da terceira dose.