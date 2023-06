Pela quarta vez, Tivoli Shopping é finalista no Prêmio Abrasce

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Pela quarta vez, o Tivoli Shopping é um dos finalistas do “Prêmio Abrasce”, tradicional premiação do setor de shopping centers. Na edição deste ano, o empreendimento comercial concorre na categoria Eventos & Promoções para shoppings com menos de 30 mil de ABL com o projeto Feira da Empregabilidade. O resultado será divulgado no dia 27 de junho.

Realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), a premiação reconhece os melhores projetos desenvolvidos por shoppings centers de todo o país e reforça a importância dos empreendimentos como agentes de transformação da realidade social, ambiental e econômica por conta de sua intensa relação com a comunidade em que estão inseridos, o meio ambiente e as pessoas.

Tendo em 2023 o slogan “O Prêmio é para todos!”, a iniciativa celebra a pluralidade do setor, que diariamente transforma desafios em ideias inovadoras para gerar valor para seus negócios nos mais diversos contextos.

Neste ano, a entidade criou incentivos para atingir um maior número de estabelecimentos, dessa maneira, grandes e pequenos empreendimentos, tradicionais e recém-inaugurados, do interior e de grandes metrópoles, participam da premiação. São nove categorias e os finalistas são julgados por uma banca avaliadora formada por especialistas.

Tivoli levou prata no ano passado com ação de Natal

Esta é a quarta vez que o Tivoli Shopping é finalista no Prêmio Abrasce. Em 2019, o centro de compras chegou à grande final da premiação na categoria Eventos e Promoções de Natal, com a campanha “Natal de 20 Anos do Tivoli Shopping”. Em 2021, o empreendimento comercial chegou novamente à final, concorrendo com a Feira da Empregabilidade.

Em 2022, o Tivoli conquistou a prata na categoria Natal e, neste ano, volta a se destacar com a Feira da Empregabilidade. “É uma honra para nós sermos novamente finalistas desta importante premiação e, ainda mais, com uma iniciativa tão importante para toda a sociedade. Estamos muito felizes com a indicação, que para nós é vista como sinal de que estamos no caminho certo”, afirmou Gustavo Salvagnini, superintendente do Tivoli Shopping.

Feira divulgou mais de 5 mil vagas

O evento que rendeu ao Tivoli Shopping o acesso à final do Prêmio Abrasce 2023 foi realizado em setembro do ano passado e, na ocasião, divulgou 5 mil vagas de empregos, com a participação de aproximadamente 30 empresas de grande porte e multinacionais.

A realização da feira nas dependências do shopping proporciona maior conforto, conveniência, segurança e comodidade aos participantes. Esta foi a quarta edição do evento, que tem o intuito de prestar uma contribuição social, promovendo a geração de trabalho e renda na região.

Na ocasião, foram apresentadas oportunidades para quem estava em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação no mercado, sendo disponibilizados cargos com diversos níveis de escolaridade, experiência e salários, além da oferta de vagas específicas para PCD (pessoas com deficiência) – um diferencial na edição de 2022.

Entre as empresas participantes estavam Ober, Romi, Trevilub, McDonald’s, Supermercados Pague Menos, Supermercados São Vicente e NW Software.

Além de se candidatarem, os interessados puderam ainda se inscrever nos cadastros de reservas e bancos de talentos. No evento também foram realizadas oficinas gratuitas, como atualização e orientação de currículos e dicas de como se preparar para uma entrevista de emprego, além dos serviços de teste vocacional e impressão gratuita de currículos.

Entre 2017 e 2019 – a feira gerou mais de 3.300 empregos diretos e indiretos. Na última edição, aproximadamente 70% das vagas foram preenchidas, fortalecendo ainda mais o significado do projeto.

