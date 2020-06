Pensamento positivo e seus benefícios é o tema que abre a semana do FAM On

Semana cheia de conteúdo nas redes sociais da Faculdade de Americana

Em época de isolamento social, distante de familiares e amigos é possível ter pensamentos positivos? Esse é o tema de abertura da semana de entrevistas do programa FAM On da Faculdade de Americana. A live será realizada hoje, dia 1 de junho, às 18h.



A coordenadora do curso de Psicologia da FAM, Araceli Tomiato explica que o pensamento positivo pode mudar a vida das pessoas para melhor. “O poder do pensamento positivo vai muito além disso. A boa notícia é que o otimismo não é um “dom” ou ainda “uma herança genética”, é sim uma habilidade. E da mesma maneira que qualquer outra habilidade, ela pode ser aprendida e aprimorada, buscando ajuda dos psicólogos, por meio da terapia”, disse.



No dia 2, o programa recebe o professor do curso de Direito Waldomiro Rizato que aborda o tema: Responsabilização do ente público pelas verbas rescisórias diante da Covid-19.



No dia 3, a Faculdade de Americana, como de costume, presta serviço ao divulgar os trabalhos da Casa Dia, que oferece apoio a dependentes químicos e alcoólatras, em Americana. E atualmente necessita de doações de produtos de limpeza, agasalhos, roupas em geral e alimentos para os assistidos pelo programa. A live discute a ansiedade e quanto é prejudicial para o dia a dia das pessoas.



No dia 4, ao meio-dia, o FAM On dá lugar ao debate no especial “FAM On: Mestres”, com a participação de Caroline Belomo, Lucas Baldon e Eryvelton Baldin, os três discutem a gestão e educação por projetos.



“Nesta live discutiremos como a Gestão de Projetos pode ser utilizada tanto na esfera empresarial como na área acadêmica. Com exemplos reais aplicados em empresas e na academia”, comentou Eryvelton.



Já no horário que o espectador já se acostumou, às 18h, o FAM On discute o Enfrentamento Exploração de Crianças e Adolescentes com as professoras da Instituição Liselene da Cunha e Cristiane Correia.



Para mais informações acesse as redes sociais da FAM: @famamericana.