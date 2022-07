Perfil no Instagram é referência na divulgação de vagas de emprego na região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O que começou com um grupo de WhatsApp que depois virou uma página de dicas de currículo e como identificar falsos anúncios, foi crescendo com a divulgação de vagas em Americana e hoje abrange toda região 019.

O portal Vagas019 é hoje o maior Instagram e Telegram de vagas de emprego de toda região. “São mais de 300 empresas cadastradas e total satisfação de quem divulga”, conta Rafael, responsável pelo perfil.

O canal oficial de vagas tem como objetivo divulgar e fazer uma prospecção mais rápida de profissionais. Rafael explica também a diferença da página para uma agência de emprego. “A página é o canal divulgador com as vagas das empresas e agências parceiras da região, ajudando no melhoramento de anúncio e o disparo em todas as redes sociais, as agências fazem a parte de RH, e seleção”, disse.

Além de vagas e dicas de currículo a página conta com: serviços de criação de anúncio, divulgação de forma completa em todas as redes sociais e listas de transmissão, e os bastidores com seleções para empresas que precisam de resultados rápidos para preencher o quadro de funcionários.

Se você está em busca de uma oportunidade pode acessar o perfil do Instagram no link instagram.com/vagas019 e também entrar no grupo do Telegram t.me/vagas019.

Se você é empresário e precisa de divulgar sua vaga ou de currículos selecionados de forma rápida, mande um direct ou entre em contato pelo telefone (19) 98233-5683 ou (19) 99168-1350 e fale com o Escritório C3 Consultoria.