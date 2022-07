Chico anuncia auxílio para famílias de baixa renda

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli participou na manhã desta terça-feira (5) do lançamento e entrega dos cartões do Americana Alimenta, que concede auxílio no valor de R$ 100, durante três meses, a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do município. Nessa primeira fase, 576 famílias foram contempladas e a previsão é que mais 130 sejam incluídas na ação em agosto. No evento, o prefeito estava acompanhado de seu vice, Odir Demarchi e da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O Americana Alimenta é um Benefício Eventual, que consiste em um auxílio prestado em virtude de vulnerabilidade temporária, com provisão suplementar e provisória de assistência social para garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

Nesta primeira fase, foram contempladas 576 famílias que atenderam aos critérios, que são: ser morador no município de Americana, ter cadastro atualizado no Cadastro Único e estar em situação de extrema pobreza (renda familiar per capita de até R$100,00) ou pobreza (renda familiar per capita de até R$ 200,00).

O benefício será concedido por três meses consecutivos, podendo ser prorrogado por mais três meses, após avaliação técnica dos critérios.

O Americana Alimenta não impede e não interrompe a distribuição de cestas básicas que é feita hoje pela Assistência e pelo Fundo Social. Esse trabalho continuará ocorrendo conforme a disponibilidade de cestas e a demanda existente.

O prefeito Chico Sardelli destacou que o auxílio tem o objetivo de ajudar as famílias a se reerguer após o período mais severo da pandemia da Covid-19.

“O cartão é simples, tem o valor que pode ser usado nas principais redes de supermercados e em mercados de bairro. Mas ele vai além disso. Nesse cartão tem muito carinho, muito amor e muito trabalho de toda a Administração e toda a equipe da Assistência. Ele será muito importante para as pessoas que recebem, porque elas sabem que, nesse momento de dificuldade, podem contar com um parceiro, que é a Prefeitura de Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli.