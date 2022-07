Pré-candidata a deputada pelo PT de Americana infringe Lei Eleitoral

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora de Americana e pré-candidata a deputada federal, Professora Juliana(PT), descumpriu a Lei Eleitoral durante um evento público realizado na manhã desta terça-feira(5), em Americana.

O artigo 77 da Lei nº 9.504 de 30 de Setembro de 1997 estabelece que “é proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas”. O prazo se iniciou no dia 2 de julho.

Thiago Martins, presidente da Câmara Municipal e também pré-candidato a deputado não foi ao evento e foi representado pelo vice-presidente da casa, o vereador Lucas Leoncine(PSDB).

Juliana esteve no evento realizado pela prefeitura para o anúncio de um cartão de benefício para famílias carentes. Ela também discursou para o público presente junto com outras autoridades que estavam no Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

O descumprimento da lei sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma, caso seja eleito. De acordo com fontes ouvidas pelo Portal de Americana, uma denúncia sobre o caso deve ser feita para a Justiça Eleitoral.

Procurada, Juliana negou que tenha descumprido a lei. “Minha atuação como parlamentar não fere esse artigo. A pré-candidatura permanece. Eu tinha agenda previamente combinada com a coordenação do Creas”, afirmou.