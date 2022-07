FAM e Prefeitura de Americana oferecem 300 bolsas de estudos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Faculdade de Americana – FAM em parceria com a Prefeitura de Americana, por meio do programa Futuro Certo, oferecem 300 bolsas de estudos para o curso Técnico de Administração à distância na Instituição. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no CUCA até dia 31 de julho, porém, é preciso estar cursando ou concluído o segundo ano do Ensino Médio.

Do total de bolsas, 30 são oferecidas com 100% de desconto e as outras 270 com 50% de desconto.

O Programa Futuro Certo vai oferecer cursos e treinamentos para capacitação profissional e aperfeiçoamento para a inserção da mão de obra no mercado de trabalho. Parte das vagas disponibilizadas será destinada à população em situação de vulnerabilidade social, usuária do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), inscrita no Cadastro Único e beneficiária de programas e benefícios sociais.

“Ações que gerem oportunidades para aqueles que buscam melhores oportunidades no mercado de trabalho estão no DNA da Faculdade de Americana. Esperamos colaborar com o máximo de pessoas possível e ajudar neste sonho”, disse Gustavo Azzolini, diretor da Faculdade de Americana.

“Nós estamos oferecendo capacitação para população baseado nas necessidades que encontramos aqui no PAT, onde temos muitas vagas de emprego e dificuldades em preencher essas vagas, muitas vezes por falta de capacitação”, disse Rafael de Barros, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana.