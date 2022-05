Pesquisa Datafolha mostra Lula com 48%; Bolsonaro, 27%; Ciro, 7%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (26), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48% das intenções de voto para à presidência da República.

Em segundo na corrida pelo Palácio do Planalto aparece o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com 27%. As eleições estão marcadas para outubro.

Em seguida surge o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7%. O deputado federal André Janones (Avante) e a senadora Simone Tebet (MDB) têm 2%. Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU) tiveram 1% das intenções.

Foram ouvidas 2.556 pessoas presencialmente nos dias 25 e 26 de maio. A pesquisa, encomendada e divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo, foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-05166/2022. O nível de confiança da pesquisa é 95% e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.