PF realiza operação contra quadrilha de roubos de cargas e caminhões na região de Campinas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta terça-feira, 8 de julho, a Polícia Federal em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAEGO) – Núcleo Campinas – e o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), lançaram a Operação Volvere, uma ação enérgica com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso que tem causado inúmeras perturbações na região de Campinas, interior do estado de São Paulo. A operação culminou na execução de nove mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária, com duração de 30 dias, prorrogáveis, visando desarticular os criminosos responsáveis ​​por roubos de cargas e caminhões.

Mais de 80 policiais, compreendendo efetivos das forças federais e militares, uniram forças para executar os mandados emitidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Campinas. A ação abrangeu voos residenciais e comerciais nas cidades de Campinas e Sumaré, SP, numa tentativa de desmantelar esse grupo criminoso altamente especializado.

O grupo alvo da operação é conhecido por seus atos de violência, frequentemente recorrendo ao uso de armas de fogo e coação contra suas vítimas. A operação também descobriu que um dos endereços comerciais estava sendo usado como fachada para uma oficina mecânica, que era utilizado para atividades ilícitas pelo grupo.

Os investigadores já vincularam o grupo a vários roubos na região. Entre os casos confirmados, destacam-se:

– 31 de maio: Rua Antônio de Mendonça, Vila Renascença, Campinas, SP;

– 9 de junho: Sumaré, SP;

– 27 de junho: Avenida Lix da Cunha, Campinas, SP, às 16h15min – onde um dos criminosos perdeu o controle do veículo e colidiu com a defesa metálica na Rodovia Dom Pedro I, km 139, sendo preso em flagrante pela Polícia Militar;

– 3 de julho: Rua Dário Freire Meireles, Campos dos Amarais, Campinas/SP;

– 6 de julho: Campos dos Amarais, Campinas, SP;

– 11 de julho: Saltinho, Campinas. SP.

Os indivíduos envolvidos enfrentarão uma ameaça por associação criminosa e roubo, crimes cujas sentenças somadas podem chegar a mais de 30 anos de prisão.

A Operação Volvere é resultado do esforço contínuo da Polícia Federal no combate aos roubos de cargas e caminhões nas estradas brasileiras. Desde o início das negociações em dezembro de 2021, esse grupo especializado conseguiu converter 135 detenções e recuperar veículos roubados em cerca de R$ 7,5 milhões. Além disso, as operações Rapina (2022), Insídia, Malta, Caterva, Malta II e agora Volvere (2023) aceitam para a desarticulação de diversas organizações criminosas.

A Operação Volvere teve foco em diversos locais da região:

Campinas, SP:

Jardim Santa Mônica

Vila Esperança

Jardim São Marcos

Conjunto Habitacional Residencial Jardim Santa Mônica

Campos dos Amarais

Sumaré, SP: