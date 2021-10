Pizzaria 430 Gradi terá evento especial nesta quarta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A pizzaria 430 Gradi em Americana está há 6 meses na cidade e já se tornou uma grande sensação entre os habitantes com sua tradicional receita de pizza napoletana. Não à toa, a marca foi eleita em 2019 pelo site italiano 50 Top Pizza como uma das 50 melhores pizzarias napolitanas do mundo fora da Itália. E para comemorar, realizará evento aberto ao público, com DJ Alan nesta quarta, dia 27, a partir das 19h. Não será cobrado ingresso, apenas o consumo.

A pizza da 430 Gradi é de especialidade napolitana, pois serve o mesmo estilo da tradicional pizza encontrada em Nápoles, na Itália, já produzida há alguns séculos pela cidade. A receita, que produz as pizzas em formato individual, prevê um preparo da massa que é aberta com as mãos e possui aproximadamente 29 centímetros de diâmetro, sem o auxílio do rolo.

A massa fica por um longo tempo na fermentação (processo de longa fermentação, 24hs) e tem como ingredientes apenas água, farinha italiana, fermento biológico e sal. A 430 Gradi usa a farinha do tipo 00, diretamente da Itália, o que junto com a longa fermentação, deixa a massa mais leve, saborosa e de fácil digestão, além de ficar mais fina e elástica, e o tempo no forno não pode passar de 90 segundos estando a 430° graus (gradi) de temperatura.

Outro ingrediente protagonista no prato é o molho pomodoro pellatti, também importado diretamente da Itália. Pela longa fermentação, a massa da pizza fica bem leve quando ingerida, não causando, portanto, a sensação de estufamento.

O cardápio de pizzas da 430 Gradi conta com 15 sabores apetitosos e diversificados. Pizzas mais tradicionais como Marinara, Queen Margherita, Bravo Bravo Calabresa, Portuguesa, Peperoni e Corn Bacon estão na lista de consumo, até mesmo uma pizza Kids feito especialmente para os pequenos, que contém 20 cm de diâmetro.

A 430 Gradi ainda possui sabores como a Corleone (linguiça fresca artesanal e pizza “bianca” por não conter molho de tomate), Dona Gemma (uma pizza bianca também que contém fios de gema mole com queijo pecorino), Cruella (salame artesanal apimentado harmonizado com fios de melado de cana), e a deliciosa Porco Belly (panceta artesanal marinada no limão, stracciatella e salsinha).

Complementam o delicioso cardápio as pizzas Verde Parma, Caprichosa Veggie, Baggio e Formágica, outra pizza bianca de destaque com base de molho bechamel e alho poró, queijo de cabra e finalizada com mel. Os clientes também podem desfrutar de saborosas entradas e sobremesas que estão incluídas na lista.

Além da tradicional pizza napoletana, outro destaque da 430 Gradi é o bar. O menu de bebidas conta com cervejas nacionais, artesanais e importadas como Goose Island, Hoegaardeen e Leffe, além das mais tradicionais como Stella Artois e Heineken. Os famosos coquetéis também fazem parte dessa lista, como G&T Red 430, Sangria, Negroni e Fresh Grape.

A Gradi também oferece um seleto cardápio de vinhos, vindos de países como Argentina, Itália e Chile, além de bebidas não alcoólicas como limonadas, sodas, chás, sucos e refrigerantes.

“Escolhi Americana para instalar uma pizzaria desta qualidade porque acredito no potencial da cidade e sei da excelência da franquia, dos produtos e do serviço. A população nos acolheu e recebeu muito bem esta nova proposta. Estamos felizes e certos de que fizemos a escolha correta”, disse Marcelo Brito, proprietário da 430 Gradi em Americana.

O ambiente e arquitetura da Gradi oferecem uma experiência única às pessoas. Aconchegante e de estilo industrial, com luzes baixas que evidenciam a decoração, o local possui um conceito aberto, no qual é possível para os clientes acompanharem cada passo do pizzaiolo, desde a preparação das pizzas com os ingredientes até ser colocada para assar no forno.

O restaurante de Americana fica localizada na Rua Primo Picoli, 215 – Jardim Girassol.