Polícia Civil prende homem com mais de 9 mil cigarros eletrônicos em Americana

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta terça-feira (25), um homem de 68 anos acusado de contrabandear e vender cigarros eletrônicos no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Americana, interior de São Paulo. Na ação, foram apreendidos 9,7 mil cigarros eletrônicos e mais de 230 essências.

A apreensão foi resultado do cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado por policiais do 2º Distrito Policial (DP) da cidade a um estabelecimento comercial.

No local, a equipe descobriu que o homem vendia os objetos proibidos, inclusive oferecendo um catálogo com preços e descrições. Um depósito anexado a loja, usado para armazenar parte do material, também foi encontrado.

Ao todo, 9,7 mil cigarros eletrônicos, mais de 230 essências e cerca de 37 itens relacionados aos cigarros foram apreendidos. O homem foi preso em flagrante e o caso foi registrado como contrabando e fabricação, venda ou armazenamento de substâncias nocivas à saúde no 2º DP de Americana.