“Emprega Americana” atrai quase 3 mil pessoas de toda a região

O “Emprega Americana” levou um público de 2.916 pessoas de toda a região à Câmara Municipal, neste sábado (29), interessadas nas vagas oferecidas pelas empresas na feira de empregabilidade. O evento foi organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Câmara Municipal e parceiros, com o apoio da Unisal, do Vagas 019 e do TGRH.

Além das ofertas de emprego e de recrutamento de profissionais, a feira contou também com um espaço dedicado ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego.

O evento foi aberto pelo prefeito Chico Sardelli, ao lado do vice Odir Demarchi; dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Rafael De Barros; de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto; do presidente da Câmara, Thiago Brochi; do líder do Governo na Câmara, Lucas Leoncine; dos vereadores Fernando da Farmácia, Leco Soares, Silvio Dourado, Thiago Martins, Gualter Amado, Wagner Rovina e da secretária-geral da Câmara, Juliana Nandin.

“Essa feira foi um sucesso absoluto, tanto para as empresas quanto para as pessoas que estão em busca do primeiro emprego ou mesmo tentando se recolocar no mercado de trabalho. Parabéns a todos os envolvidos nessa iniciativa sensacional”, disse o prefeito Chico.

“Temos certeza de que essa feira diminuiu a distância entre quem oferece e quem procura emprego. Quero parabenizar a organização, os envolvidos nesse trabalho maravilhoso”, disse Odir.

“É uma alegria, como presidente, ver a Câmara sediando um evento desse porte, abrindo as portas para a população frequentar esse espaço, principalmente numa ação conjunta ao lado da prefeitura para promover a empregabilidade em nossa cidade, atraindo pessoas de diversas cidades da região. O sentimento é de dever cumprido” disse o presidente da Câmara, Thiago Brochi.

Ao todo, 45 empresas participaram do evento; 33 empresas diretamente, ou seja, presentes na feira, e mais 12 que atuaram indiretamente com a disponibilização de vagas por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e da TGRH.

São elas: Toyobo do Brasil; Supermercado Crema; Cinderela Fitas; TGRH Recrutamento e Seleção; Vagas 019; People RH; Glass Casa e Glass Limpeza; Pensecom Inteligência em RH; CIEE; Senac; Alatere RH; Nova Giulen; Ameriparts; Grupo Expert Consultoria em RH; Brand Têxtil; Cardsinova; Jolitex Denim; G Force; Protdesc; Ober S/A; Têxtil Fávero; A Executiva; Mc Donald s; Malhas Fênix; Vipmed; Nuova Estampa; Orsola; Móveis Junco; Centro Universitário Unisal; Anhembi Morumbi; Vitamina Popular; Mary Help; VRH Consultoria; Trevilub; Bekaert Deslee; Kronox; Toraqua Technologies; Consul Up; Glamour Joalheria; Cômodo Confecções; Vegas Card; Seti Faria RH e Consultoria; Danny Cosméticos; Casa do Construtor e Ótica Diniz.

Foram ofertadas mais de mil vagas, em funções como analista químico, assistente de controle de qualidade, assistente fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de PCP, assistente de informática, assistente de departamento pessoal, auxiliar de expedição, assistente administrativo PCD, ajudante de tecelagem, entre outras.

O “Emprega Americana” teve o patrocínio do CIEE, Senac, Supermercado Crema, WS Eventos, Gráfica Solução e Anhembi Morumbi Universidade.