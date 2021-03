Pós-Graduação EAD na FAM oferece dinâmicas modernas de estudo por R$99,00

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Se você está sentindo que sua carreira parou e o serviço a cada dia aumenta, chegou a hora de dar um impulso para conquistar novas oportunidades em novos cargos e salários melhores na sua carreira profissional.

Identificar as possibilidades de crescimento da sua área de atuação é necessário para escolher corretamente um curso de pós-graduação.

Na busca por oferecer novas possiblidades para quem busca estudar, a Faculdade de Americana oferece sete cursos de pós-graduação no modelo a distância. Todos os cursos da pós FAM tem duração entre seis e 8 meses com parcelas de R$99,00. Inscrições abertas até dia 31/03 . Acesse: https://www.fam.br/cursos/#pos-graduacao

“Entendemos que é preciso oferecer conteúdos de qualidade aliado a preços competitivos e por isso decidimos atuar também na Pós-Graduação com a modalidade EAD para quem busca diferenciar-se no mercado de trabalho”, comentou o coordenador de EAD na FAM, Eryvelton Baldin.

Com a base de estudos atualizada, as aulas oferecem interação entre professor e aluno com games para engajar a turma com desafios e missões durante o curso. Este é um dos diferenciais para aumentar o interesse do aluno pelo conteúdo oferecido.

Conheça os cursos: Planejamento e Gestão Estratégica, Liderança e Gestão Pública, Metodologias Ativas na Docência da Educação, Neuromarketing – Neurociência do consumidor, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família e Gestão de Marketing.

Eryvelton Baldin, coordenador do EAD na Faculdade de Americana, lembra que a pós-graduação é um caminho para novos conhecimentos específicos através de dinâmicas modernas de ensino. “Entendemos que na busca pelo curso de pós-graduação, o aluno quer ficar por dentro das novidades na área escolhida e por isso dinâmicas interessantes, aulas com desafios dão um tom diferente na hora da aprendizado, disse.