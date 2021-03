Gama organiza trânsito no entorno do drive thru da vacinação contra Covid

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana está atuando, nesta sexta-feira (19), na organização da fila dos carros do drive-thru da vacinação contra a Covid-19, que acontece na unidade de saúde do São José, para que se evite as filas na Avenida Cillos, que foram registradas nos últimos dias. Patrulheiros se encontram no local orientando os motoristas e reconduzindo os carros para as ruas do entorno do local de vacinação.

A fila de carros foi posicionada na Rua Francisca Coral Chiquinho, via paralela à SP-304 e que liga a Rua Gioconda Cibin à Rua Hugo Beraldo, lateral da praça onde fica o estacionamento do Supermercado São Vicente. Desse ponto, o motorista já acessa a Rua dos Cravos e, em seguida, entra na área do drive thru.

“Todos os locais estão sinalizados e monitorados pela Guarda Municipal, que se encontra no local com quatro viaturas”, esclarece o sub-inspetor E.Dias, que está coordenando os trabalhos.