Prédio do CCZ pode desabar a qualquer momento, diz Defesa Civil

O prédio que abriga o Centro de Controle de Zoonoses, que fica na Praia Azul, em Americana, pode desabar. A informação contra em um lauda do Defesa Civil emitido nesta segunda-feira(16).

O caso foi denunciado pelo vereador Gualter Amado(Republicanos) que acionou o órgão para uma vistoria. Nas redes sociais, Gualter afirmou que o prédio está colocando em risco também todos os funcionários, frequentadores e animais

De acordo com o laudo que o Portal de Americana teve acesso, foi contatado que a casa onde fica o CCZ está com trincas profundas em todos os cômodos, com parte da parede deslocando. Isso ocorre mais ainda quando chove, pois entra água por todo lado, temos grande proporção pois pode ter risco de cair parte da casa”, diz o documento assinado por João Miletta, coordenador do órgão.

No relatório, João solicita que a prefeitura elabore um laudo assinado por um engenheiro. Ele também confirma a atual situação pode causar a interdição do local.

Procurada pelo Portal, a prefeitura confirmou que o laudo apontou a necessidade de uma avaliação técnica e que encaminhou o processo à Secretaria de Obras, para que um engenheiro realize esta avaliação.