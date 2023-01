Prefeito acompanha vistoria técnica para construção de viadutos no pós-Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli acompanhou nesta quarta-feira (25) uma vistoria técnica feita por engenheiros da concessionária CCR Autoban a dois pontos no pós-Anhanguera onde serão construídos viadutos ligando a região da Praia dos Namorados e do Iate Clube de Campinas aos bairros da outra margem da via. Ele estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Planejamento Diego Guidolin.

Em outubro do ano passado, após diálogo do prefeito Chico Sardelli com o então governador Rodrigo Garcia, a Secretaria de Logística e Transportes do Estado autorizou a inclusão da construção dos dois viadutos no rol de obras e melhorias que serão executadas pela CCR Autoban na nova concessão da via.

As obras são necessárias para atender a um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) de 2017 da Prefeitura de Americana com o Ministério Público, com objetivo de melhorar o tráfego de veículos na região. O acordo prevê a construção de viadutos ligando as avenidas Santino Faraone e Thomaz Fortunato à região do Jardim Boer e Jardim Bertoni, diminuindo o fluxo de veículos na rodovia. As transposições têm um custo estimado em R$50 milhões.

De acordo com o secretário de Planejamento de Americana, Diego Guidolin, a CCR Autoban deve contratar em até 30 dias uma empresa terceirizada para análise dos projetos já existentes, atualização dos estudos de tráfego, estudo das necessidades dos locais e apontamento da melhor solução.

Na sequência, a concessionária deve apresentar, até julho, os dois projetos dos viadutos para a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que aprova e autoriza o início das obras.

“Nós acompanhamos a equipe da Autoban durante a vistoria nos locais onde os viadutos serão construídos, uma visita importante para os engenheiros responsáveis conhecerem pessoalmente os pontos e entenderem as necessidades de Americana em relação a essa importante região. Com isso, eles poderão finalizar a contratação da empresa que irá atualizar os estudos de tráfego e reavaliar os projetos para apresentar a proposta final à Artesp”, explicou o secretário.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi ressaltaram a importância de mais essa etapa.

“A construção desses viadutos é uma grande conquista para o desenvolvimento de Americana, porque a ausência dessas transposições tem dificultado o crescimento da cidade na região do pós-Anhanguera. Aproveito para agradecer ao deputado Vanderlei Macris pelo apoio na intermediação dessas obras junto ao Estado. Agradeço também à gestão do governador Tarcísio pela continuidade nesse processo, que resultará em obras importantes para Americana e também para o Estado”, afirmou Chico.

“Essas obras serão fundamentais para Americana avançar, atraindo ainda mais empresas, dando mais segurança no tráfego no entorno da rodovia, em bairros que estão crescendo muito. Vamos finalmente conseguir atender a uma demanda grande e antiga em nosso município”, disse Odir.

O arquiteto Carlos Teixeira Sayão, membro da AEAA (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana), que já desenvolveu projetos arquitetônicos para os dois viadutos, também acompanhou a vistoria.