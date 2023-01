Prefeito Chico Sardelli indica vereador Lucas Leoncine como líder de governo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli convidou nesta sexta-feira (6) o vereador Lucas Leoncine a assumir a função de líder de governo na Câmara Municipal de Americana. O parlamentar aceitou a indicação e assumirá a tarefa de ser a voz do Executivo no Legislativo ao longo do biênio que se inicia.

Nesta sexta, o vereador esteve no gabinete do prefeito para uma conversa sobre os principais desafios e metas da Administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para o ano. O novo presidente da Câmara, Thiago Brochi, o vereador e ex-presidente Thiago Martins e o secretário de Governo Jesuel de Freitas também participaram do encontro.

Durante a reunião, Chico e Odir destacaram o bom trabalho e a harmonia entre Legislativo e Executivo durante os dois últimos anos e formalizaram o convite ao vereador Lucas Leoncine.

“O Lucas é um vereador que chegou em 2021 e aprendeu rápido o trabalho parlamentar. Ele está preparado e fico feliz de ter aceitado o nosso convite. Ele foi uma grata surpresa na Câmara, apresentou projetos importantes e intermediou recursos para o município, e preenche todos os requisitos para ser o nosso líder de governo”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Fiquei feliz e honrado com o convite, é um desafio na minha trajetória política e entendo ser um papel importante na busca de bons resultados para a cidade de Americana. Aceitei o convite do prefeito Chico Sardelli pensando em tudo de positivo que podemos continuar realizando para a população da nossa cidade”, disse Leoncine.