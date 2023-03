Prefeito realiza vistoria nas obras do shopping Americana Mall

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli(Pv) realizou na manhã desta quarta-feira (1), uma vistoria nas obras do shopping Americana Mall, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana.

Durante a visita, o prefeito foi recepcionado pelos empreendedores que demonstraram o avanço das obras. Atualmente os profissionais trabalham na fundação do terreno.

Nesta quarta foi fundado o primeiro dos 260 pilares da estrutura pré-moldada do shopping.

Com previsão de inauguração para 2024, o empreendimento contará com 28 mil metros quadrados, 120 lojas, sendo 14 operações de fast food, um mercado, três âncoras, dois restaurantes, cinema e amplo estacionamento. De acordo com os responsáveis pelo empreendimento, além do shopping, o complexo vai contar com oito torres residenciais e salas comerciais.

