Prefeitura anuncia nova carga de 30 horas para profissionais de enfermagem

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou, nesta segunda-feira (27), que vai implantar a jornada de 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem, a partir de fevereiro de 2023. A medida será tomada após estudos detalhados que levaram em consideração a necessidade de contratação de 69 novos profissionais, o que representa uma despesa anual de aproximadamente R$4,5 milhões.

A Administração Municipal atende solicitação da categoria, com quem tem mantido diálogo desde o início da atual gestão, uma vez que a Lei Municipal, que prevê esta nova carga horária de trabalho, foi sancionada em 2014. “Há mais de oito anos esses profissionais aguardam essa redução da carga horária. Enfrentamos um período crítico de pandemia, quando essa mudança era totalmente inviável. Essa alteração está sendo possível ser anunciada agora para o início do próximo anos, após um planejamento e uma avaliação muito séria, pois o impacto financeiro é considerável e exige um quantitativo importante de contratações. Um anúncio feito com responsabilidade para que seja cumprido”, explicou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A implantação da nova carga horária em 2023 levou em consideração que existe em andamento uma seleção pública para contratação desses profissionais por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), que tem previsão de ser finalizado nos próximos meses, assim como a realização de concurso público, com previsão de realização ainda neste ano.

“Foram diversas tratativas entre a Administração Municipal e os trabalhadores da área de enfermagem, juntamente com os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. O resultado desse amplo diálogo é uma decisão baseada em possibilidades concretas, tanto de organização interna como de dotação orçamentária”, afirmou a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.