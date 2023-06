Prefeitura convoca mais 34 aprovados em concurso público

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Americana divulgou, nesta sexta-feira (2), a relação dos novos convocados que foram aprovados no Concurso Público 001/2022, realizado este ano.

No total, 34 vagas serão ocupadas em diversas áreas. Os profissionais devem comparecer no dia 14 de junho, às 9 horas, no Auditório Villa Americana, nas dependências da Prefeitura, para assumirem as respectivas vagas.



Confira as vagas:

· Ajudante geral (1)

· Auxiliar de obras (1)

· Enfermeiro (5)

· Inspetor de alunos (1)

· Médico de família (1)

· Médico ginecologista (2)

· Médico pediatra (3)

· Médico veterinário (2)

· Operador de máquinas pesadas (1)

· Pintor (1)

· Professor de educação básica 2 de ciências (1)

· Professor de educação básica 2 de história (1)

· Professor de educação básica 2 de matemática (1)

· Técnico de enfermagem (10)

· Telefonista (3)

A lista completa com os nomes e respectivos cargos será publicada no Diário Oficial do município deste sábado (3), e estará disponível no site www.americana.sp.gov.br. A convocação também foi realizada por meio de telegrama.

