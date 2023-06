Prefeitura de Americana repassa R$ 120 mil para APAE

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito em exercício Odir Demarchi assinou, nesta terça-feira (20), um Termo de Fomento para celebrar parceria entre o município, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, permitindo o repasse de R$ 120.851,00 para a compra de 44 tablets para a entidade. Os equipamentos serão usados no processo de reabilitação dos usuários da instituição.

O Termo de Fomento tem como objetivo o repasse de recursos financeiros arrecadados por meio do incentivo fiscal proveniente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com os Planos de Trabalhos apresentados e aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Odir assinou o termo ao lado da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos Juliani Hellen Munhoz Fernandes; do presidente da APAE Roberto Cullen Dellapiazza; a presidente do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mariana Leite Zimermann Araújo; da vice-presidente do CMDCA Maria Aparecida P. Braz Conte; da diretora de Assistência Social da APAE, Lucia Helena M. C. Ferreira; e do vice-presidente da entidade, Luiz Carlos Rodegher.

A APAE foi contemplada depois de participar de um chamamento público, no qual apresentou o plano de trabalho “O uso da tecnologia no processo de habilitação e reabilitação”, aprovado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA). Os recursos em questão são fruto de parte do Imposto de Renda dos contribuintes.

“Incentivar a prática de políticas públicas de inclusão e valorizar a assistência social é um dos focos da Administração Chico Sardelli e Odir Demarchi. Americana caminha, assim, para se tornar cada vez mais inteligente e humana”, disse o vice Odir.

“É muito gratificante este momento. Esse repasse representa muito para a APAE e principalmente, para a população que é atendida, e demonstra a importância que tem a destinação de parte do Imposto de Renda para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente”, destacou a secretária de Assistência Social, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

