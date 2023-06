Vereadora do PT é denunciada ao Conselho de Ética da Câmara de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Thiago Martins (PSDB) enviou, nesta quarta-feira(21), um ofício formal à Câmara Municipal de Americana, no qual denuncia uma possível infração ética cometida pela Vereadora Professora Juliana, membro do Partido dos Trabalhadores (PT), durante o exercício de seu mandato.

De acordo com a denúncia, a Vereadora Professora Juliana divulgou dois vídeos gravados nas dependências da Câmara Municipal de Americana. O primeiro vídeo chamou atenção pelo uso de um personagem de desenho animado para promover e buscar filiados para o PT, de forma explícita. A legenda do vídeo dizia: “filie-se no PT”.

De acordo com o Martins, a utilização questionável da linguagem e a estratégia de se conectar com o público através de recursos gráficos e montagens na comunicação política têm gerado controvérsias. Além disso, a Vereadora faz menção à Câmara Municipal utilizando referências específicas, como chamar o ambiente político de “aldeia”, o que pode ser interpretado como pejorativo pela grande massa da população. Essas ações podem transmitir uma imagem de descredito e falta de seriedade da Casa Legislativa, configurando um comportamento potencialmente imoral.

No entanto, a denúncia ganha ainda mais gravidade devido à existência de uma segunda gravação, que reforça o incentivo às ações de filiação e demonstra explicitamente que essas atividades estão ocorrendo dentro da estrutura do gabinete da Vereadora. No vídeo em questão, um indivíduo, provavelmente um assessor legislativo, é flagrado filmando as ações de filiação enquanto estava em horário de trabalho.

“Vale ressaltar que é claro o objetivo da parlamentar de captar e agregar novas pessoas ao seu grupo político, disseminando a ideia recorrentemente por meio de suas redes sociais. Embora não haja restrições quando essas ações são realizadas exclusivamente por vias virtuais, a vereadora demonstra que tem utilizado o espaço legislativo para concretizar o fato, como uma extensão partidária – na falta de Diretório, como bem citou”, disse Thiago.

Durante a sessão ordinária desta terça-feira, a vereadora negou que tenha usado o espaço para o partido, mas teve uma fala controversa. “[no vídeo] eu demonstro uma mulher, munícipe, que buscou o nosso gabinete justamente para saber – já que o PT aqui em Americana não tem um Diretório Municipal, ela procurou nosso mandato para entender como ela pode fazer uma filiação ao Partido dos Trabalhadores, o que isso traz pra ela, como é esse caminho, o que se espera e como ela pode contribuir. O que foi colocado no vídeo que foi publicado em meus stories foi justamente as imagens onde eu estou na frente do computador, com esta mulher, demonstrando que no site do partido dos trabalhadores há um passo a passo de como se filiar e os documentos necessários”, declarou.

Procurada pela reportagem, Juliana disse que não tinha sido notificada e que voltaria a falar após.

