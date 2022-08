Prefeitura entrega reforma da quadra do São Vito na quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, vai entregar na próxima quinta-feira (1º) as obras de reforma realizadas na quadra poliesportiva da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito. O prefeito Chico Sardelli fará a entrega oficial da quadra, em evento que contará com a presença do secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Thiago Milhim. As adaptações estão na fase final e vão garantir uma melhor infraestrutura para a prática de várias modalidades.

A reforma contemplou a instalação de piso vinílico em PVC, par de traves móveis para futebol de salão e handebol, par de postes para rede de vôlei oficial e par de tabelas de basquete em acrílico.

A revitalização foi concretizada graças a uma parceria com a Secretaria Estadual de Esportes, que adquiriu e transferiu os equipamentos e providenciou pessoal especializado para as obras por meio do Programa 100% Esporte. A cooperação entre Prefeitura e Estado foi intermediada pelo vereador Leco Soares.

“Com equipamentos novos e adequados, os atletas ganham em conforto e em condições adequadas para a prática das modalidades, auxiliando, inclusive, no seu rendimento e aproveitamento. Esta é mais uma obra realizada com a preocupação de melhorar a infraestrutura de nossos equipamentos esportivos. E outras ações estão sendo planejadas e serão concretizadas futuramente”, destacou a secretária de Esportes de Americana, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.