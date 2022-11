Prefeitura inicia obra no acesso da Anhanguera ao Jardim Bertoni

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana iniciou nesta quinta-feira(3), as obras de reparo do asfalto no acesso da rodovia Anhanguera para o Jardim Bertoni.

Os serviços emergenciais serão realizados no período de 3 a 5 de novembro. O acesso da saída do bairro para a Anhanguera ficará interditado.

No local, serão executados serviços de preparo de base e o recapeamento asfáltico, segundo informações da Secretaria de Obra e Serviços Urbanos (Sosu). De acordo com a prefeitura, a obra vai compreender, ao todo, 590 metros quadrados de área.