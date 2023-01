Prefeitura intensifica operação tapa-buraco e mini recapeamento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana começou a intensificar, nesta segunda-feira (2), os serviços de tapa-buraco e de mini recapeamento em diversas ruas da cidade. O trabalho é realizado permanentemente para a manutenção das vias e será ampliado para recuperar a malha viária nesta época de chuvas, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

As equipes iniciaram os serviços nos seguintes endereços: avenidas Estados Unidos, Florindo Cibin; rua José Ferreira Aranha, entre a Afonso Giordano e Gonçalves Dias; rua da Boa Vontade, trecho entre a rua Turmalinas e Raphael Vitta; avenida Nicolau João Abdalla com rua José Nicoletti; rua Faustina Chiaravalotti; rua do Alumínio; rua Ingás, entre outros locais.

“Tendo em vista o período de chuvas, a manutenção que já é realizada será intensificada, para recuperarmos mais rapidamente alguns trechos de vias mais afetados pelas fortes correntezas de águas pluviais. As equipes estão trabalhando, mas a época das chuvas vai continuar e precisaremos empenhar ainda mais esforços, visando atender todas as demandas”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os serviços de limpeza das vias também estão sendo intensificados para a retirada de lixo, sujeira, galhos e folhas das vias, levados pelas águas das chuvas.