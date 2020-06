Prefeitura realiza operação tapa-buracos

Os reparos foram feitos nas Ruas Felício Seleghini, Marco Campari, Humberto Casagrande e Paolo Dell Agnese, no São Luiz, e também nas Ruas Maestro Silvio Bianchi, Estudantes, Roque Faraone e Professor Francisco de Castro, na região do Cordenonsi.

As equipes da Operação Tapa-Buracos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana seguem com os trabalhos diários nos bairros da cidade.