Tivoli Shopping reabre ao público em Santa Bárbara

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste reabriu suas lojas na tarde desta quinta-feira(4). Nesta primeira fase o empreendimento vai funcionar das 14 às 18 horas, cumprindo o Planejamento Estratégico de Ordem Sanitária, atendendo todos os decretos e protocolos vigentes.



A entrada no shopping será feita apenas pela Avenida Santa Bárbara. O Empreendimento instalou cancelas automatizadas e vai realizar a aferição de temperatura de todos os clientes. Além disso foram instalados dispensers de álcool em gel, retirada de mesas, cadeiras e bancos para evitar aglomeração.



A praça de alimentação funcionará no sistema delivery, drive thru e take away (retire e leve pra casa). Ontem(3), fiscais da prefeitura vistoriaram o local para garantir que as medidas de segurança e higiene estão sendo cumpridas.



“Estamos felizes com a reabertura do Tivoli Shopping. Estamos seguindo todas as recomendações estaduais, municipais e também os protocolos do setor de shopping center. É um prazer e uma alegria poder receber todos os nossos clientes, lojistas e colaboradores. Temos certeza que nossos bons momentos estão apenas recomeçando e que juntos iremos contribuir para o cuidado, proteção e saúde de todos”, disse Gustavo Salvagnini, gerente geral do empreendimento.