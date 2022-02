Prefeitura suspende aulas em creche após surto de Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As aulas na creche da Casa da Criança Curió, localizada no bairro Antônio Zanaga, foram suspensas em razão do registro de cinco casos positivos de Covid-19 na unidade. A medida foi tomada seguindo os protocolos da Vigilância Epidemiológica, que já foi notificada.

De acordo com a prefeitura, os casos registrados foram de quatro professores e um aluno da creche. Por isso, as 99 crianças matriculadas na creche (berçário e maternal) estão realizando atividades remotas no momento.

Já as aulas da Emei, que funciona em prédio anexo, estão ocorrendo normalmente, uma vez que as crianças das duas unidades não mantiveram contato.