Prefeitura vai abrir inscrição para comércio eventual nos Cemitérios no Dia das Mães

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana – Unidade de Serviços Urbanos – Setor de Fiscalização de Feiras Livres, Varejões e Ambulantes vai abrir, a partir de 21 de março, as inscrições aos interessados em participar do Comércio Eventual nos Cemitérios da Saudade e Parque Gramado referente ao Dia das Mães. A inscrição deve ser feita no site da prefeitura (www.americana.sp.gov.br), por meio do sistema 1doc de protocolo. com o assunto REQUERIMENTO PARA COMÉRCIO EVENTUAL NOS CEMITÉRIOS, preenchendo o formulário, além de anexar cópias do CPF e RG.

As inscrições vão até 21 de abril, mas a disponibilidade das vagas será de acordo com a ordem de chegada dos pedidos. O valor da taxa para o comércio eventual é de R$ 62,15 por dia e por box solicitado.

São permitidas barracas de alimentos como pastel, caldo de cana, lanches, frutas. Também são autorizados os comércios de velas, flores naturais ou artificiais, ou outros itens relacionados à data.

A distribuição do box será feita pela ordem de chegada dos protocolos. Não é necessário CNPJ, mas quem tiver pode anexar à cópia também. As vagas são limitadas a dois espaços por CPF ou CNPJ.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3475 3300, na Sosu, ramais 225 e 244, fiscalização.