Prefeitura vai antecipar 13º salário dos servidores, diz Omar

A primeira parcela do 13º para os servidores municipais é sempre paga no mês de novembro.

“Uma notícia muito positiva para os servidores e para o município. Diante do quadro econômico incerto para o fim do ano em decorrência da Covid-19, iremos antecipar o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores para o mês de julho”, disse Omar.