Prefeitura vai cobrir calçadão de Americana

A Prefeitura de Americana planeja cobrir parte do calçadão da região central da cidade. A informação foi obtida com exclusividade pelo Portal de Americana.

A cobertura deve contemplar a área da Rua Vieira Bueno. De acordo com a apuração, o projeto arquitetônico da obra será escolhido através de um concurso que será realizado pela prefeitura entre os arquitetos da cidade.

O custo estimado para a obra é de cerca de R$ 1 milhão de reais e a previsão de entrega é em 2023.

O projeto atende a uma das promessas de campanha do prefeito Chico Sardelli(PV) para transformar uma das vias da cidade na “Rua 24 horas”. A ideia é fomentar o comércio noturno do centro e atrair bares, restaurantes e congêneres. A transformação da região central também conta com o apoio da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Os detalhes da obra devem ser anunciados nesta terça-feira(13), em um coletiva de imprensa no gabinete do prefeito.