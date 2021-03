Projeto quer tornar atividade física como essencial em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei em que reconhece a prática da atividade e do exercício físico, ministrados por profissional de Educação Física, como essenciais para a população no âmbito do Município.

De acordo com o texto apresentado pelo tucano, ficam reconhecidos como essenciais prática de atividade e do exercício físico, ministrados pelo profissional de Educação Física, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade ou fora destes, desde que em espaços apropriados, durante os tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

Na prática, se aprovado, o projeto permitiria o funcionamento de academias na cidade, porém, de acordo com o autor, a permissão para abertura deve ser regulamentada pelo prefeito, Chico Sardelli(PV).

Em sua justificativa, Leoncine diz que ao reconhecer a essencialidade da prática de atividade física, ministrada por profissional de Educação Física, o Município garantirá aos americanenses a prestação do serviço, e, por conseguinte, a promoção do bem-estar e da qualidade de vida, eis que preserva, mantém e recupera a saúde dos cidadãos.