Doria deve deve endurecer quarentena e colocar estado na fase roxa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governador do Estado de São Paulo, João Doria, deve anunciar nesta quarta-feira(10), o endurecimento da quarentena e a criação de uma nova fase no Plano São Paulo. A informação é da CBN.

A fase roxa deve passar a vigorar em todo o estado ainda nesta semana e impor uma maior restrição nos serviços considerados essenciais. Serviços como supermercados, postos de gasolina e farmácias poderão sofrer uma nova restrição com limites de horário de funcionamento.

A mudança deve ser confirmada pelo governador durante uma entrevista coletiva no Palácios dos Bandeirantes às 12h45. Essa será a primeira vez que a nova fase será adotada no estado.

O anuncio também deve atender uma solicitação do procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mario Sarrubbo, que recomendou ao governador que “tome as devidas providências para suspensão da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo e de eventos esportivos de qualquer espécie, inclusive partidas de futebol, durante a fase vermelha do Plano São Paulo”.