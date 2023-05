Promoção nas Lojas Kacyumara: 20% de desconto em toda linha de Inverno

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com a chegada das temperaturas baixas, as Lojas Kacyumara promovem desconto de 20% em toda linha inverno, essa pode ser uma ótima oportunidade de economizar e garantir um inverno quentinho, com noites de sono revigorantes.

A promoção estará disponível nas 8 unidades da rede, do dia 24 ao dia 28 de maio de 2023 e conta com produtos como blankets, coberdrons, cobertores dupla face entre outros que podem garantir o máximo de conforto e aconchego durante as noites frias.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

As quantidades são limitadas, por isso o consumidor que busca as melhores oportunidades deve visitar a loja no início da promoção, já que o volume desses produtos é finito. Lembrando que a unidade de Americana Matriz fica aberta até as 20hrs.

As unidades possuem estacionamento próprio e oferecem parcelamento das compras em até 10x sem juros nos cartões.

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras:

Americana:

Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro

Carioba: Rua Carioba, 33, Centro

Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro

Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro

Piracicaba: Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas

Indaiatuba: Rua 15 de Novembro, 915, Centro

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)