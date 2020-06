PT anuncia Lurdinha Ginetti como pré-candidata a prefeita de Americana

De acordo com o partido, o nome de Lurdinha foi aceito por unanimidade pelos membros do diretório municipal.

Lurdinha, que filiou-se no PT em outubro de 2015, foi vereadora na cidade pelo PDT de 2004 a 2008, sendo a única representação feminina no legislativo americanense após várias legislaturas sem nenhuma cadeira sendo ocupada por mulheres.