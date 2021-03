Qualidade de água do DAE de Americana é aprovada pela ARES-PCJ

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana recebeu a aprovação da qualidade de água da cidade, avaliada pela ARES-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). O monitoramento, realizado em fevereiro, apontou que a água está própria para consumo.

Segundo relatório do órgão, o resultado das análises químicas de cloraminas totais, cloro residual, cor aparente, fluoreto, pH, turbidez, escherichia coli, coliformes totais, alumínio, ferro e manganês está em conformidade com a legislação vigente e de acordo com os padrões de potabilidade.

O resultado de boa qualidade da água para à população é fruto de investimentos aplicados no tratamento, modernização dos equipamentos e das unidades, como a ETA (Estação de Tratamento de Água e Esgoto), segundo o superintendente da autarquia, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

A amostragem foi realizada pela equipe técnica da empresa Quimi Quali. O monitoramento é feito por meio de coleta de água da rede de distribuição. A Agência Reguladora foi criada para atender as exigências da Lei Federal nº 11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento) e tem como exercício fiscalizar e regular a prestação de serviços de saneamento nos municípios associados.