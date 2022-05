Rainha e princesas da Festa do Peão são eleitas em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi eleita na noite desta sexta-feira (20) a realeza da 34ª Festa do Peão de Americana. A nova rainha da festa é a estudante de Campinas, Laura Machine.

O título de 1ª princesa ficou com a modelo , Mariane Lima e o de 2ª princesa ficou com a modelo paulista, Ariane Carvalho, após a eleita, Kétula de Paula, desistir da faixa.

Em junho, o público se prepara para a volta do tradicional rodeio de Americana, que acontecerá de 10 a 19 de junho.

Serão dias de competições, alegria e shows. E após quase três anos sem essa data tão emblemática no calendário do brasileiro que chegou a hora de aproveitar cada momento dessa emoção, com um line up que abrange o melhor do sertanejo. A organização da Festa do Peão de Americana se preocupou em reunir os principais nomes no alto escalão do segmento e aqueles que mais o representam.

Presente mais uma vez em Americana, a dupla Chitãozinho e Xororó (19/06) faz as honras para os veteranos “medalhões”. Junto com eles, a realeza do sertanejo confirmada na 34ª Festa do Peão de Americana traz o projeto Cabaré, com Leonardo e Bruno e Marrone (15/06). Responsáveis pela época da grande virada para o gênero, marcam presença Edson e Hudson (11/06), César Menotti & Fabiano (11/06) e Jorge & Mateus (18/06). O romantismo é definido por Luan Santana (12/06), e o feminejo é representado por Maiara e Maraisa (17/06).

A safra nova vem com Guilherme e Benuto (10/06), Juan Marcus e Vinicius (15/06), Gustavo Mioto (18/06) e Hugo e Guilherme (17/06), nomes que estão em ascensão no sertanejo, enquanto os líderes de rankings e charts Henrique e Juliano (10/06), Zé Neto e Cristiano (18/06) e Gusttavo Lima (11/06) prometem mover multidões em suas apresentações.