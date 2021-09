Rosa do Bem começa troca de vale-camiseta por alimentos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para que a 11ª edição da Caminhada Por Amor à Vida seja um mar rosa de conscientização, o Rosa do Bem começou, nesta sexta-feira (24), no período da tarde, a troca do vale por 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), dentro do prazo de validade. Os locais já definidos até o momento para realizar a troca são:

•Loja Tutti Quanti (Rua Florindo Cibin, 524 – Vila Medon);

•Ameripan (Rua Josias Silveira de Camargo, 25 – Vila Santa Catarina);

•Todas as unidades da Fótica (Loja 1 – Praça Comendador Miller, 24 – Centro; Loja 2 – Av. Cecilia Meireles, 326 – Zanaga; Loja 3 – Av. Dr. Antonio Lobo, 341 – Centro; Loja 4 – Av. Maranhão 1065 Praia Azul, dentro do Supermercado São Vicente; Loja 5 – Av. Cillos – 2200 – Jd. São José)

•Fundo Social de Solidariedade de Americana (Rua Antonio Frezzarim, 412 – Jardim São Paulo);

•Basílica Santo Antônio de Pádua (Rua Dr. Vieira Bueno, 150 – Centro)

A caminhada terá saída novamente do CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na Avenida Brasil, com concentração a partir das 8h do dia 24 de outubro, e faz parte da campanha de prevenção ao câncer de mama e pela qualidade de vida, realizada sempre no mês de outubro pelo Rosa do Bem, conhecido por ser dedicado a essas questões, o Outubro Rosa. Apenas nesta data será feita a troca dos vales pelas camisetas, sendo permitida a retirada de uma peça por pessoa, pois a proposta é que seja utilizada a mesma durante a caminhada. No dia do evento, será distribuído máscara aos participantes e reforçada a necessidade da utilização de álcool em gel.

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, destacou que vestir a camiseta é um gesto muito significativo. “Quando saímos na avenida com a camiseta do Rosa do Bem, estamos vestindo uma causa, impactando a sociedade e nos comprometendo com a vida”, afirmou. “Além disso, mais uma vez estamos atrelando a troca da camiseta com a doação de alimentos, que vai ser destinada mais uma vez a diversas entidades assistenciais da nossa cidade, além do Fundo Social de Solidariedade”, completou.

A programação completa para a 11ª edição da campanha do Rosa do Bem para o mês de outubro está sendo finalizada e será divulgada nos próximos dias, incluindo a realização gratuita de exames de mamografia e a iluminação rosa da Avenida Brasil.