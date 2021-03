Rosa do Bem promove live com mastologista do Hospital de Amor no Dia Internacional da Mulher

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Instituto Rosa do Bem realiza nesta segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, uma edição especial do “Rosa do Bem Entrevista”. A live começa às 19h30, no perfil @rosadobem.oficial, e vai ser com o Dr. Idam Jr., mastologista do Hospital de Amor de Barretos, dedicado à pesquisa, prevenção, diagnóstico, tratamento e reparação das anormalidades que acometem as mamas.

O médico é um dos especialistas que atendem as mulheres diagnosticas com câncer de mama pelas campanhas do Rosa do Bem, sendo o responsável por várias das cirurgias que foram realizadas nelas.

Segundo a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, a entrevista vai ser um presente a todas as mulheres nesta data especial. “O Dr. Idam, além de ser um médico de extrema competência e sensibilidade, é um dos grandes parceiros do Rosa do Bem, a quem recorremos em diversas oportunidades. Ele sempre muito pronto e solícito, compartilhando seus conhecimentos e amor ao próximo”, comentou. “Não poderíamos ter entrevistado mais indicado para esse Dia Internacional da Mulher, tenho certeza que suas palavras serão de grande contribuição para todas que assistirem”, reforçou Fernanda.

Durante a pandemia da Covid-19, o Rosa do Bem tem realizado algumas lives de entrevistas com pessoas que contam sobre a própria experiência de vida e de superação, além de especialistas em áreas diversas.

Sobre o Rosa do Bem

Desde 2011, o Rosa do Bem promove gratuitamente exames de mamografia e diversas atividades voltadas à conscientização sobre hábitos saudáveis, qualidade de vida e prevenção ao câncer de mama. Nos primeiros anos, a ação foi feita em parceria com clínicas particulares e, posteriormente, por meio da carreta do Hospital de Amor. No total, cerca de sete mil mamografias já foram feitas, além de 600 exames de Papanicolau.

Além da campanha no mês de outubro, o Rosa do Bem realiza o acompanhamento do tratamento das mulheres diagnosticadas com câncer de mama, além de promover ações durante o ano todo para o público em geral. Atualmente, o grupo conta com 40 mulheres.