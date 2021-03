Vereador quer incluir professores no grupo prioritário de vacinação contra covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Dr. Renato Martins (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei em que propõe a inclusão dos profissionais da educação da rede pública e privada de ensino no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 em Americana.

O autor lembra que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde, estabelece uma ordem de vacinação para os grupos prioritários e destaca que, de acordo com as regras de funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), estados e municípios têm autonomia para gerenciar seu próprio esquema de vacinação. “Essa autonomia permite dar vazão à fila de acordo com as características da população, demandas específicas de cada região e doses disponibilizadas”, afirma.

Dr. Renato cita o debate que se criou sobre o retorno às aulas presenciais e frisa que a opinião quase unânime é de que para isso ocorrer de forma segura é preciso que os profissionais da educação estejam vacinados. “Por isso, é fundamental que todos os trabalhadores dessa área tenham prioridade no plano de vacinação municipal, garantindo assim um retorno minimamente seguro o mais rápido possível”, destaca.

O projeto de lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores, em plenário, durante sessão ordinária.