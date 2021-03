Sanitários públicos do Centro Cívico passam por reforma

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Esportes retomou nesta semana a reforma de dois sanitários públicos e a construção de outros dois no Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico. As obras estavam paradas nos últimos anos e o investimento está sendo feito por meio de parceria entre a secretaria municipal e o setor privado.

“Nossa equipe e a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, por meio da Regional do Antônio Zanaga, voltamos a fazer as obras e vamos agilizar para entregar logo os sanitários. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais a estrutura do Centro Cívico, que é tido como referência na região”, disse a secretária de Esportes, Grasiele Rezende.